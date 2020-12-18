Ломаченко: У бою з Лопесом судді були заряджені

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом судді не працювали об'єктивно і чесно.
Про це заявив український боксер.
"Шість раундів його і шість раундів мої останні. Вже ми ділимо поєдинок на його раунди і мої. Як дивитися? Давайте візьмемо, як судді віддали. Навіть якби я в першій половині взяв три раунди, то на записках я б не виграв поєдинок. Це говорить не про упередженість, а про зарядженості. Судді були заряджені, тобто там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно і чесно.
Я не знаю, що це була за гра, і чия вона була, але я точно знаю, що це була чиясь гра. Вони розуміли, що нокаут від мене - це відсотків 20 в цьому поєдинку. Відповідно, чому б не зіграти?", - сказав Ломаченко.
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Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Василь Ломаченко поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів: 112-116, 111-117, 109-119.
Раніше менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявив, що українець має бажання продовжувати битися в легкій вазі і хоче взяти реванш у Лопеса за поразку в жовтні.