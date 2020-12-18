Теофімо Лопес не погодиться на бій-реванш з Василем Ломаченком.

Про це заявив український боксер.

"До поєдинку Лопес розповідав, що нокаутує мене в третьому раунді, ставте на мене гроші. Потім виявилося, що бій тривав 12 раундів. По ходу п'єси він міняв сценарії свої. Зараз він говорить, що нокаутував би мене. Хто тобі заважав? Якби я пішов раніше, він би мене нокаутував. Я пішов на тебе в другій половині бою, в 12-му раунді. Ти влучив по мені. І що? І де? Де твій нокаутуючий удар?

Те, як стався поєдинок, я вважаю, що повинен був реванш. Я вважаю, що вони його не приймуть. Тому що вони бояться. Вони знають, що я боксував з травмою", - сказав Ломаченко.