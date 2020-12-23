Ломаченко зможе відновити тренування у кінці січня

Український ексчемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) зможе відновити повноцінні тренування у кінці січня.

Про це розповів менеджер боксера Егіс Клімас.

"Лома добре відновлюється. Він уже бігає кроси і потроху починає працювати в залі. Хоче повернутися на ринг якомога швидше.

Лікар сказав, що до повноцінних тренувань, навіть з навантаженнями на плече (віджимання / підтягування), він зможе приступити в кінці січня", - сказав Клімас.