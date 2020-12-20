Канело: Я довів, що є найкращим боксером в світі

Альварес переміг Сміта і завоював титули WBC і WBA

У головній події вечора боксу в США чемпіон WBA в середній вазі Сауль Альварес здолав чемпіона WBA в суперсередній вазі Каллума Сміта.

Канело прокоментував цей тріумф.

"Ми виконали відмінну роботу, готуючись до цього бою. Я щасливий повернутися і перемогти хлопця, який більше за мене. Довів, що я є найкращим боксером в світі", - заявив боксер.

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"Мені подобається виступати в суперсередній вазі. Добути два титули в суперсередній вазі - одне з найкращих досягнень в моїй кар'єрі. Я хочу об'єднати пояси, я хочу нових викликів. Це моя мета", - сказав Альварес.

Нагадаємо, Канело готовий до бою з Головкіним.