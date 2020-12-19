Усик: Я хочу бій з Джошуа за титул

Олександр готовий поговорити, щоб стався поєдиной за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - The Sun.

Команда Олександра Усика працює над тим, щоб українець провів поєдинок з Ентоні Джошуа.

"Усі чотири пояси можуть опинитися в руках однієї людини. Така можливість може представитися раз у житті. Нам всім потрібно поговорити, щоб це сталося, тому що це дійсно велика подія", - заявив українець.

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"Я до сих пір хочу бою з Ентоні Джошуа за титул. Є багато факторів для того, щоб цей поєдинок відбувся - моя команда, всі зацікавлені сторони вже працюють над цим. Але є ще багато людей, які хочуть побитися з ним, наприклад, Тайсон Ф'юрі", - сказав Усик.

Нагадаємо, Джойс хоче провести наступний бій проти Усика.