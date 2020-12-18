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Гірн: Усик захоче семизначну суму відступних за відстрочку бою з Джошуа

Сьогодні 07:06 1812 1
Промоутер сподівається організувати бій Джошуа з Ф'юрі, на кону якого стоятимуть всі пояси
Гірн: Усик захоче семизначну суму відступних за відстрочку бою з Джошуа
#Гірн, #Усик, #Джошуа

Джерело - boxingnews24.com.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зацікавлений у бою проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який володіє поясом WBC в разі, якщо на кону бою будуть всі чотири пояси.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми підійшли до етапу, коли у нас є найбільший поєдинок у світі боксу (Джошуа - Ф'юрі, - ред.), І потрібно платити кожному санкціонує органу сотні тисяч доларів.

При цьому у нас є ще один хлопець, Усик, який, ймовірно, захоче семизначну суму відступних за дозвіл провести бій. Ми повинні проявити обережність, оскільки кінцевою метою цього бою завжди було абсолютне чемпіонство.

Коли Ентоні Джошуа прийшов до мого офісу багато років тому, це було його мрією. Ми зробимо все можливе, щоб в бою з Тайсоном Ф'юрі на кону стояли всі титули. Чого ми не станемо робити - так це платити викуп і дозволяти політиці втручатися в бій, який потрібен боксу", - зазначив Гірн.

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа.

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