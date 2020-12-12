 Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка

Сьогодні 14:29 1600 0
Сауль Альверес прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) надто пізно включився у бою проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), в якому американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Про це розповів чемпіон світу в трьох вагових категоріях Сауль Альверес (53-1-2, 36 КО)

"Перші сім раундів виграв Теофімо. Дев'ятий і десятий теж були за ним. Ломаченко просто не викидав ніяких ударів сім раундів. Він захищався і не бив, а Теофімо викидав удари, вигравав раунди.

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Я вважаю, що Василь почав занадто пізно атакувати, а Теофімо цим скористався. І навіть після того, як Ломаченко включився, Теофімо вигравав раунди. Так що я вважаю, що він виграв без шансів для Ломаченко", - сказав Альварес.

Нагадаємо, що бій між Ломаченко і Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді Теофімо здолав українця одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

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