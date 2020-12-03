Усик: Я вірю у реванш Ломаченка з Лопесом

Боксер прокоментував можливість реваншу друга з американцем

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) та Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) є цікавим з фінансової точки зору.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

"Поразці Ломаченка є ряд причин. Я був дуже засмучений, десь тиждень про це думав. Знаючи Василя Анатолійовича, копатися в цьому - зайве. Потрібно прийняти це, виходити звідти, йти далі. Я вірю в реванш з Лопесом, це цікаво. З фінансової точки зору розкрутять", - зазначив Усик.

Раніше, Усик вказав причини, по яких хоче піти від К2 Promotions.