Джошуа: У моїй кар'єрі вже були поразки, не хочу програти знову

Джерело - Yahoo Sports.
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа не збирається недооцінювати свого наступного суперника Кубрата Пулєва.
Про це заявив сам боксер.
"У Пулєва є дещо, завдяки чому він дійшов до титульного бою. Я вірю в те, що коли боксер виходить на ринг, то показує на 25% більше, ніж до цього. Це інстинкти.
Я не збираюся недооцінювати Пулєва. У моїй кар'єрі вже були поразки (від Енді Руїса в 2019 році - прим. Ред.), Я не хочу програти знову", - заявив Джошуа.
Бій між Джошуа і Пулєвим відбудеться 12 грудня в Лондоні (Велика Британія) на SSE Arena. Але кону буде стояти титул IBF, яким володіє британець.
Нагадаємо, Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа.
Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.