Джошуа: У моїй кар'єрі вже були поразки, не хочу програти знову

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа не збирається недооцінювати свого наступного суперника Кубрата Пулєва.

Про це заявив сам боксер.

"У Пулєва є дещо, завдяки чому він дійшов до титульного бою. Я вірю в те, що коли боксер виходить на ринг, то показує на 25% більше, ніж до цього. Це інстинкти.

Я не збираюся недооцінювати Пулєва. У моїй кар'єрі вже були поразки (від Енді Руїса в 2019 році - прим. Ред.), Я не хочу програти знову", - заявив Джошуа.