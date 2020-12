Тарас Шелестюк бажає провести бій з чемпіоном світу WBC і IBF в напівсередній вазі Еррелом Спенсом.

Про це українець заявив у своєму Twitter.

I would like to fight @ErrolSpenceJr 🇺🇸vs🇺🇦It will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia