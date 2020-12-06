Про це українець заявив у своєму Twitter

Джерело - Чемпіон.

Тарас Шелестюк бажає провести бій з чемпіоном світу WBC і IBF в напівсередній вазі Еррелом Спенсом.

Про це українець заявив у своєму Twitter.

"Хотів би провести бій з Спенсом. Україна проти США - це буде дуже видовищний поєдинок. Сьогодні Денні не хотів битися з Ерролом..." - написав Шелестюк.

I would like to fight @ErrolSpenceJr 🇺🇸vs🇺🇦It will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) December 6, 2020

Нагадаємо, Спенс переміг Гарсію і захистив титули WBC і IBF.

Раніше непереможений українець кинув виклик Кроуфорду.