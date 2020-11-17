Непереможений українець кинув виклик Кроуфорду

Український боксер Тарас Шелестюк бажає провести бій з чемпіоном світу за версією WBO Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив сам боксер.

"Я завжди боксував з найсильнішими в аматорському боксі. Так само хочу боксувати з кращими і на профі рингу. Вірю, що наш бій з Кроуфордом став би претендентом на бій року. Теренс і його промоутер часто скаржаться, що з ним ніхто не хоче боксувати. Я завжди був готовий на поєдинок, тільки вони не виявляли бажання битися зі мною", - зазначив Шелестюк.