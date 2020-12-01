У Джойса хороші шанси перемогти Усика - журналіст

Фішер оцінив перспективи британця в суперважкій вазі

Джерело - The Ring.

Джо Джойс у поєдинку проти Даніеля Дюбуа відмінно рухається в рингу і його не оцінили.

Про це заявив головний редактор журналу The Ring Даг Фішер.

"Джойс - справжній претендент, і з ним нікому не буде легко. Він сильний, витривалий і не любить відступати. Джойс відмінно рухається в рингу, і він показав це в поєдинку з Дюбуа. Думаю, Джо недооцінюють. Його досвід і міць дійсно виявилися на рівні, і я вважаю, що у нього відмінні шанси на перемогу над Усиком, якщо вони проведуть бій найближчим часом", - сказав Фішер.

Нагадаємо, що Дюбуа був головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO. Тепер він втратив всі шанси на поєдинок проти українця. Після бою Джойс кинув виклик Усику.