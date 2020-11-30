WBC підтримає бій Ф'юрі - Джошуа, - Сулейман

У WBC зараз немає обов'язкового претендента

Джерело - Sky Sports.

Світ дуже сподівається побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Світ дуже сподівається побачити цей бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон Ф'юрі - наш чемпіон, наша гордість. Ентоні Джошуа тримає інші пояса, і він вніс величезний внесок в цей спорт. Побачити поєдинок Ф'юрі - Джошуа було б приголомшливо для всіх, хто в боксі. Зрозуміло, ми це підтримаємо", - заявив функціонер.

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"У WBC зараз немає перешкод. Немає обов'язкового претендента. Ми просто сподіваємося, що все вирішиться, всі будуть щасливі, і ми побачимо відмінні бої на рингу", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Хей назвав боксера, який може перемогти Ф'юрі.