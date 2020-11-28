Хей назвав боксера, який може перемогти Ф'юрі

Джерело - BT Sport Boxing.
Володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі може перемогти Ентоні Джошуа.
Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.
"Я вважаю, що перемога Тайсона над Деонтеєм Вайлдером ставить його на перше місце в хевівейті. Але щоб утримувати цю позицію, ти повинен перемогти другого і третього. Тут на сцені з'являється Ентоні Джошуа.
Особисто я не вірю, що зараз в світі є хтось, хто володіє такими ж фізичними можливостями, досвідом, психологією і титулами, як Тайсон Ф'юрі. Крім Джошуа. Ентоні, напевно, єдиний крім Тайсона, хто володіє таким набором навичок", - заявив Хей.
Нагадаємо, що Джошуа в останній раз виходив у ринг в грудні 2019 року, перемігши Енді Руїса. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Уайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.
Раніше, Хей назвав фаворита бою Тайсон - Джонс.