 Хей назвав боксера, який може перемогти Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Хей назвав боксера, який може перемогти Ф'юрі

Вчора 23:30 1678 0
Легендарний боксер оцінив ситуацію в хевівейті
Хей назвав боксера, який може перемогти Ф'юрі
#Хей, #Джошуа

Джерело - BT Sport Boxing.

Володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі може перемогти Ентоні Джошуа.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Я вважаю, що перемога Тайсона над Деонтеєм Вайлдером ставить його на перше місце в хевівейті. Але щоб утримувати цю позицію, ти повинен перемогти другого і третього. Тут на сцені з'являється Ентоні Джошуа.

Особисто я не вірю, що зараз в світі є хтось, хто володіє такими ж фізичними можливостями, досвідом, психологією і титулами, як Тайсон Ф'юрі. Крім Джошуа. Ентоні, напевно, єдиний крім Тайсона, хто володіє таким набором навичок", - заявив Хей.

Нагадаємо, що Джошуа в останній раз виходив у ринг в грудні 2019 року, перемігши Енді Руїса. Ф'юрі, в свою чергу, завоював титул WBC в лютому, відібравши його у Деонтея Уайлдера в результаті перемоги технічним нокаутом.

Раніше, Хей назвав фаворита бою Тайсон - Джонс.

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