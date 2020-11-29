Вайт назвав Дюбуа боягузом за відмову продовжувати бій з Джойсом

Джерело - TalkSPORT.
Даніель Дюбуа в поєдинку з Джо Джойсом не повинен був відмовлятися продовжувати бій у десятому раунді.
Про це заявив боксер Ділліан Уайт.
"Мені просто нічого сказати. Людина взяла і відмовилася битися в розпал бою. Цей хлопець частенько говорив, що хоче провести поєдинок зі мною. Він же обіцяв нокаутувати мене! І що тепер?
Я керуюся іншими принципами: ніколи не здавайся і будь справжнім воїном. Я можу програти тільки тоді, коли мене нокаутують. Дюбуа - боягуз, він навіть не сміє згадувати моє ім'я", - сказав Вайт.
Нагадаємо, що Дюбуа був головним претендентом на бій проти Олександра Усика за титул WBO. Тепер він втратив всі шанси на поєдинок проти українця. Після бою Джойс кинув виклик Усику.