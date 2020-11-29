Вайт назвав Дюбуа боягузом за відмову продовжувати бій з Джойсом

Даніель Дюбуа в поєдинку з Джо Джойсом не повинен був відмовлятися продовжувати бій у десятому раунді.

Про це заявив боксер Ділліан Уайт.

"Мені просто нічого сказати. Людина взяла і відмовилася битися в розпал бою. Цей хлопець частенько говорив, що хоче провести поєдинок зі мною. Він же обіцяв нокаутувати мене! І що тепер?

Я керуюся іншими принципами: ніколи не здавайся і будь справжнім воїном. Я можу програти тільки тоді, коли мене нокаутують. Дюбуа - боягуз, він навіть не сміє згадувати моє ім'я", - сказав Вайт.