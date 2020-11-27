Гірн висловився про виставковий бій Тайсон - Джонс

Майка Тайсон та Роя Джонса складно критикувати за виставковий бій, який вони проведуть 28 листопада в Лос-Анджелесі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Що я думаю про бій? Я не знаю. Я думаю, важко критикувати таких людей, як Майк Тайсон і Рой Джонс. Вони дуже багато зробили для цього спорту. Я пам'ятаю цих хлопців, коли вони були молодші і на піку.

Я просто сподіваюся, що цей бій не буде сумним спектаклем. Будемо сподіватися, вони зможуть трохи потішити. Бажаю їм всього найкращого", - сказав Гірн.