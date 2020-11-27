Лопес назвав імена бажаних суперників

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі американець Теофімо Лопес назвав боксерів, з якими хоче провести поєдинок найближчим часом.

Про це розповів сам боксер.

"Три суперники, з якими я хочу зустрітися? Якщо Хосе Рамірес і Джош Тейлор боксуватимуть у першій напівсередній вазі, зустріч із переможцем стане чудовою нагодою. Ще один опонент - Джервонта Девіс. Також можна битися з Райаном Гарсією або Девіном Гейні. Річ у тому, що їм, ймовірно, доведеться зустрітися зі мною у якійсь із вагових категорій.

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Якщо чесно, я готовий боксувати навіть зі своїми обов'язковими претендентами. Піду на що завгодно. Ми побили найжорсткішого хлопця, з яким багато хто не хотів віходіть на ринг. Я думаю, тепер настав момент, коли ми просто візьмемо гору над будь-яким суперником", - розповів Лопес.