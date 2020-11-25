Лопес: Я багато говорю, але завжди відповідаю за свої слова

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає себе найкращим боксером у світі.

Про це заявив сам боксер.

"Після бою з Ломаченком я отримав всі пояси. В ту ніч я надів їх на себе і просто насолоджувався моментом - така вже я людина. Але наступного дня був абсолютно звичайним. Я пішов далі, щоб подивитися, які ще завдання стоять переді мною.

Я молодий, але це не означає, що не знаю, як діяти в рингу. По-моєму, я всім довів, що є найкращим. Можливо, я багато говорю, але завжди відповідаю за свої слова. Того вечора мені вдалося зробити справжній переворот", - заявив Лопес.