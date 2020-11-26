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Красюк розповів про наступний бій Усика

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Промоутер розповів про його подальші плани
Красюк розповів про наступний бій Усика
#Красюк, #Усик

Джерело - Sky Sports.

Олександр Усик (18-0, 13 КО) у статусі обов'язкового претендента на титул WBO має провести бій з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Сподіваюся, Усик буде готовий повернутися у квітні 2021 року і ми сподіваємося, що Джошуа дотримається правил WBO і проведе обов'язковий захист з нами.

Якщо ні - ми будемо боротися за вакантний титул WBO з претендентом, якого вони призначать.

Перш ніж думати про Дюбуа або про ще когось там, нам потрібно дочекатися бою Джошуа з Пулєвим. Але я можу чітко заявити, що ми докладемо всіх зусиль, щоб скористатися статусом обов'язкового претендента", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO.

Раніше, Усик назвав вартість свого тренувального табору.

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