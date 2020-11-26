Джерело - Sky Sports.
Олександр Усик (18-0, 13 КО) у статусі обов'язкового претендента на титул WBO має провести бій з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.
"Сподіваюся, Усик буде готовий повернутися у квітні 2021 року і ми сподіваємося, що Джошуа дотримається правил WBO і проведе обов'язковий захист з нами.
Якщо ні - ми будемо боротися за вакантний титул WBO з претендентом, якого вони призначать.
Перш ніж думати про Дюбуа або про ще когось там, нам потрібно дочекатися бою Джошуа з Пулєвим. Але я можу чітко заявити, що ми докладемо всіх зусиль, щоб скористатися статусом обов'язкового претендента", - сказав Красюк.
Нагадаємо, Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO.
Раніше, Усик назвав вартість свого тренувального табору.