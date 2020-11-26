Джейкобс розповів, з ким хотів би зустрітися до завершення кар'єри

Дворазовий чемпіон світу в середній вазі Деніел Джейкобс (36-3-0, 30 KO) до завершення кар'єри хоче провести бій з Канело.

Про це заявив сам боксер.

"Я хотів би реванш з Головкіним, хоча всі бажають побачити повторення бою з Альваресом. І так, було б здорово побитися з ним у другій середній вазі, де я буду готовий на 100%. Що стосується Джермалла Чарлі, то з ним я завжди хотів зустрітися. Ось три боксери, після зустрічі з якими я міг би піти з боксу", - сказав Джейкобс.