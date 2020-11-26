Лебедєв: Усику не вдасться втекти від Джошуа

Українському боксеру Олександру Усику буде важко у бою проти Дерека Чісори.

Про це розповів російський боксер Денис Лебедєв.

"Я приблизно так і уявляв це бій, коли дізнався, що буде у Усика поєдинок проти Чісори. Я розумів, що буде війна, що Олександру не вдасться "вирубати" Дерека, адже він тримає удар до певного моменту. І ми це бачили всі в бою.

Я думаю, що це була хороша екскурсія по суперважкому дивізіону від Дерека. Усик тепер це зрозумів все, він і сам це сказав в інтерв'ю, він зрозумів, що таке бокс в Англії. Я це бачив і раніше, англійці часто користуються такими прийомами - Дерек навіть бив по сідничному нерву, боксери мене зрозуміють.

Я впевнений, що Саша зробив правильні висновки. Я хочу сказати, що нокаутуючий удар можна поставити. А у випадку з Олександром Усиком це можна зробити, напевно, навіть за два місяці.

Ось Джошуа б'є набагато жорсткіше Чісори, і втекти від нього не вийде: дванадцять раундів - це велика дистанція", - розповів Лебєдєв.