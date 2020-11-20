Лопес: Мені повинні вручити звання найкращого боксера року

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, перемігши українця Василя Ломаченка, шокував увесь світ.

Про це заявив сам американський боксер.

"Мені вдалося шокувати світ. У ту ніч мало хто радів перемозі, це було схоже на якийсь траур. Знаєте, чому? Справа не тільки в тому, що я виграв. Знаєте, в чому за моїми відчуттями в тому моменті був найбільший тріумф? Ми змінили спорт.

Прийшло нове покоління. Розумієте? Замість того, щоб обговорювати Ломаченко, на сцені з'явився я. Прийшли нові, молоді хлопці. Моя перемога була найбільшою в цьому році. Мені повинні вручити звання кращого боксера року", - сказав Лопес.