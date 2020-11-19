Пулєв: Бій з Кличком був схожий на комедію

Болгарин виніс користь після програного бою українцю

Джерело - DAZN.

Претендент на пояси чемпіона світу WBO / WBA / IBF Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО) у поєдинку проти українського суперважковаговика Володимира Кличка у 2014 році не зміг показати свої найкращі якості.

Про це заявив сам боксер.

"Я взяв багато-багато уроків з бою з Кличком. У мене була неправильна стратегія, я не тримався на відстані і зробив величезну кількість помилок. Це було схоже на комедію, тому що я не зміг показати Кличко, на що я здатний. Але цього я більше не допущу. Я був надто зеленим, щоб бути на рівні чемпіона світу. Я не був готовий, точка. Я міг би пройти 25 раундів, але я був занадто зеленим, щоб виходити на велику сцену. Але це був досвід, неоціненний досвід. Зараз я готовий ", - сказав Пулєв.

У наступному бою Пулєв битиметься проти Джошуа. Поєдинок відбудеться 12 грудня в Лондоні (Великобританія) на відомій арені О2.

Нагадаємо, Пулєв назвав план на бій з Джошуа.