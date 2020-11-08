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Де Ла Хойя підтвердив завершення роботи з Альваресом

Сьогодні 12:25 89 0
Де Ла Хойя займався справами Альвареса з початку його кар'єри
Де Ла Хойя підтвердив завершення роботи з Альваресом
#Альварес

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон світу в трьох дивізіонах Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) став вільним агентом, завершивши співпрацю з компанією Golden Boy Promotions.

Про це заявив глава компанії Оскар Де Ла Хойя.

"До загального задоволення, судовий процес між нами врегульовано. Ми бажаємо Канело всього якнайкращого в його подальшій кар'єрі", - сказав Де Ла Хойя.  

Варто відзначити, що Де Ла Хойя займався справами Альвареса з початку його кар'єри.

Нагадаємо, Альварес повторно подав позов на DAZN і Golden Boy.

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