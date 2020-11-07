Альварес припинив роботу з Golden Boy

Чемпіон світу в трьох дивізіонах Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) більше не є підопічним промоутерської компанії Golden Boy.

Про це заявив тренер і менеджер боксера Едді Рейносо.

"Як менеджер і тренер Сауля Альвареса, я дозволив собі звернутися до боксерської спільноти і до всіх наших фанатам, щоб повідомити, що починаючи з 6 листопада Канело став вільним агентом, і ми готові продовжувати його кар'єру на професійному ринзі.

Весь цей час ми важко і відповідально працювали в залі, зберігаючи дисципліну, щоб бути в хорошій фізичній формі і вийти на бій, який обов'язково відбудеться в цьому році.

Зовсім скоро ми оголосимо дату, суперника і місце проведення поєдинку. Ми повернемося сильніше, ніж будь-коли, щоб продовжувати рости, і доводити, що мексиканський бокс - найкращий в світі", - сказав Рейносо.