Кличко переобраний на пост мера Києва

Його підтримали 50,52% виборців

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко був переобраний на посаду мера Києва.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

За даними виборчкому, Кличко отримав більше половини голосів у першому турі виборів. Його підтримали 50,52% виборців.

Нагадаємо, бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії