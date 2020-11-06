Кличко переобраний на пост мера Києва

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко був переобраний на посаду мера Києва.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
За даними виборчкому, Кличко отримав більше половини голосів у першому турі виборів. Його підтримали 50,52% виборців.
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Друзі! Хочу подякувати киянам, які висловили мені довіру і обрали мером у першому турі виборів. Це - велика честь для мене і велика відповідальність. Відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто та як житимуть його мешканці. ⠀ Київ має і буде розвиватися! І я робив і робитиму для цього все!
Нагадаємо, бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії