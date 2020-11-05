Бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії

Видання Sportsman склало своєрідний рейтинг кривавості

Проведений у 2003-му році в Лос-Анджелесі поєдинок між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом, що завершився зупинкою бою через розсічення в українця і перемогою британця, увійшов в число п'яти найкривавіших боїв в історії боксу.

Про це повідомляє Sportsman.

Так само до ТОП-5 кривавих боїв увійшли поєдинок Чака Вепнера і Сонні Лістона (1970-й рік), другий бій Майка Тайсона та Евандера Холіфілда (1997-й), зустріч в рингу Роккі Марчіано та Езарда Чарльза (1954) і бій Дениса Лебедєва й Гільєрмо Джонса (2013).

Нагадаємо, Володимир Кличко натякнув на повернення в бокс.