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Гассієв назвав головну ціль у суперважкій вазі

Сьогодні 12:57 631 0
Росіянин дебютував в хевівейті з впевненої перемоги
Гассієв назвав головну ціль у суперважкій вазі
#Гассієв

Джерело - Boxing Scene.

Російський боксер Мурат Гассієв бажає стати чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.

Про це заявив сам боксер.

"Я був володарем двох титулів у важкій вазі. Хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але не вийшло.

Зараз моя мета - стати чемпіоном світу у суперважкій вазі. Постараюся зробити все можливе, щоб цього домогтися", - заявив Гассієв.

Нагадаємо, 31 жовтня Гассієв дебютував в хевівейті, нокаутувавши в першому раунді Нурі Сефері.

Раніше в команді росіянина заговорили про реванш з українцем Олександром Усиком.

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