Гассієв назвав головну ціль у суперважкій вазі

Джерело - Boxing Scene.
Російський боксер Мурат Гассієв бажає стати чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.
Про це заявив сам боксер.
"Я був володарем двох титулів у важкій вазі. Хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але не вийшло.
Зараз моя мета - стати чемпіоном світу у суперважкій вазі. Постараюся зробити все можливе, щоб цього домогтися", - заявив Гассієв.
Нагадаємо, 31 жовтня Гассієв дебютував в хевівейті, нокаутувавши в першому раунді Нурі Сефері.
Раніше в команді росіянина заговорили про реванш з українцем Олександром Усиком.