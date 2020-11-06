Гассієв назвав головну ціль у суперважкій вазі

Російський боксер Мурат Гассієв бажає стати чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.

Про це заявив сам боксер.

"Я був володарем двох титулів у важкій вазі. Хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але не вийшло.

Зараз моя мета - стати чемпіоном світу у суперважкій вазі. Постараюся зробити все можливе, щоб цього домогтися", - заявив Гассієв.