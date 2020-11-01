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У команді Гассієва заговорили про реванш з Усиком

Сьогодні 10:25 670 0
Росіянин з нокауту дебютував в суперважкому дивізіоні
У команді Гассієва заговорили про реванш з Усиком
#Гассієв, #Усик

Джерело - tass.ru.

У команді російського боксера Мурата Гассієва після його впевненого дебюту в суперважкій вазі хочуть провести реванш з Олександром Усиком.

Про це заявив тренер російського боксера Віталій Сланов.

"Я багато разів прокручував цей бій [бій з Усиком]. У суперважкій вазі він викличе ще більший інтерес, якщо вони дійдуть до цього, як зробили у важкій вазі", - сказав Сланов.

У липні 2018 року Гассієв програв Усіку одноголосним рішенням суддів у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

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