Чісора хоче бою з Вайтом

Джерело - sport.ua.
Британський боксер Дерек Чісора не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Олександра Усика, яка стала 10-ю в кар'єрі досвідченого спортсмена.
Про це розповів його менеджер Девід Хей.
"Дерек на рівних змагався з одним з найкращих боксерів світу, так що він все робить правильно. Вранці після бою він мені подзвонив і сказав, що хоче якомога швидше повернутися в ринг".
Наприклад, в рамках третього бою з Вайтом. Можу сказати, що в тренувальному таборі Чісора показав, що знаходиться на правильному шляху", - вважає Хей.
Вайт двічі бився з Чісорою, здобувши дві перемоги.
Раніше, Чісора заявляв, що розчарований результатом бою з Олександром Усиком.
Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.