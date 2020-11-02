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Чісора хоче бою з Вайтом

Сьогодні 17:17 706 0
Девід Хей прокоментував майбутній бій Дерека Чісори
Чісора хоче бою з Вайтом
#Вайт, #Чісора

Джерело - sport.ua.

Британський боксер Дерек Чісора не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Олександра Усика, яка стала 10-ю в кар'єрі досвідченого спортсмена.

Про це розповів його менеджер Девід Хей.

"Дерек на рівних змагався з одним з найкращих боксерів світу, так що він все робить правильно. Вранці після бою він мені подзвонив і сказав, що хоче якомога швидше повернутися в ринг".

Наприклад, в рамках третього бою з Вайтом. Можу сказати, що в тренувальному таборі Чісора показав, що знаходиться на правильному шляху", - вважає Хей.

Вайт двічі бився з Чісорою, здобувши дві перемоги.

Раніше, Чісора заявляв, що розчарований результатом бою з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів.

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