Усик: Чісора сказав, що приїде до Києва

Британський боксер Дерек Чісора (32-10, 23 КО) бажає відвідати столицю України.

Про це заявив боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО).

"Мені сподобалося ставлення Чісори. Він прийшов після поєдинку, ми поспілкувалися з ним. Він розповів, що йому подобається наша сауна. Чісора сказав, що приїде до Києва. Я із задоволенням його зустріну і покажу йому це прекрасне місто, нашу країну", - сказав Усик.