Усик вперше відреагував на поразку Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко програв бій Теофімо Лопесу через проблеми із плечем.

Про це розповів Олександр Усик.

"Щодо поєдинку я з ним не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з приводу бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймі, те що я побачив, стриманий, нормальний.

Але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – підсумував Усик.