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Усик вперше відреагував на поразку Ломаченка

Сьогодні 11:30 2287 0
Олександр Усик прокоментував бій Лопес - Ломаченко
Усик вперше відреагував на поразку Ломаченка
#Ломаченко, #Лопес, #Усик

Джерело - sport.24tv.ua.

Український боксер Василь Ломаченко програв бій Теофімо Лопесу через проблеми із плечем.

Про це розповів Олександр Усик.

"Щодо поєдинку я з ним не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з приводу бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймі, те що я побачив, стриманий, нормальний.

Але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були у Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – підсумував Усик.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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