Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) може вийти на ринг весною 2021 року.
Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.
"Для фанатів Ломаченко, яким цікаво і важливо це знати: Лома відчуває себе прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи.
Важливо: Операція Ломаченка на плечі пройшла успішно
Я впевнений, що він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні або квітні наступного року", - розповів Клімас.
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OK, this one for LOMA’s fans who are interested and if it’s important for you: Loma is feeling great after surgery and travel back home. He is recovering quickly and already doing rehabilitation exercises. He will be back soon, hopefully we can see him back in ring March/April next year. @lomachenkovasiliy #recovery #surgery #klimasmanagement
Нагадаємо, Усик вперше відреагував на поразку Ломаченка.