Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) може вийти на ринг весною 2021 року.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Для фанатів Ломаченко, яким цікаво і важливо це знати: Лома відчуває себе прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи.

Важливо: Операція Ломаченка на плечі пройшла успішно

Я впевнений, що він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні або квітні наступного року", - розповів Клімас.