Операція Ломаченка на плечі пройшла успішно

Нагадаємо, батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму.

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) був успішно прооперований.

Про це повідомляється в Instagram lomus_official.

Ломаченко травмував праве плече при підготовці до бою з Теофімо Лопесом.

Нагадаємо, батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму.