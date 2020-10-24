Операція Ломаченка на плечі пройшла успішно

Джерело - Чемпіон.
Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) був успішно прооперований.
Про це повідомляється в Instagram lomus_official.
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Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего Чемпиона и желаем скорейшего восстановления! Vasiliy Lomachenko's shoulder surgery has finished successfully. We support our Champion and wish him fast recovery! Операція Василя Ломаченка, пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого Чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення! @lomachenkovasiliy @toprank @espn @espnringside @wbcboxing @wbaboxingofficial @worldboxingorg @ibfboxingofficial
Ломаченко травмував праве плече при підготовці до бою з Теофімо Лопесом.
Нагадаємо, батько Ломаченка хотів перенести бій з Лопесом через травму.