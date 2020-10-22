Лопес не планує реваншу з Ломаченком

Василь Ломаченко не заслужив реваншу з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом.

Про це розповів сам американський боксер.

"За що? Пішов він. Я виграв чесно. Я побив його, а тепер всі хочуть, щоб я зробив це знову. Чого б це? Я переміг його не тільки в його стихії, а й після простою в 10 місяців. Вийшов проти чувака, який, як всі говорили, був лідером паунда. Думаю, просто ті, хто хоче нашого реваншу, все ще засмучені.

Подивіться на їх кут ще до того, як оголосили рахунок: вони знали, що програли. Я знав, що він сам це знає. Я тоді підійшов до нього і сказав: класний бій. Але він не захотів відповісти тим же жестом. Натомість він засміявся.

Ломаченко пропустив післяматчеву пресконференцію і нікуди не прийшов. Це відмінно демонструє, який він насправді чемпіон. Це все його манера поведінки", - розповів Лопес.