Український боксер Василь Ломаченко відмовився переносити поєдинок з американцем Теофімо Лопесом через травму та погрожував, у разі скасування бою, завершити кар'єру.

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Ми втратили тиждень тренувань. Ми втратили тижні спарингів, оскільки лікар заборонив йому багато працювати протягом тижня після уколу. Через кілька тижнів біль посилився під час спарингу. У цей момент Ломаченко зробили ще одну ін'єкцію, а його батько і тренер Анатолій хотів перенести бій. Василь сказав, що не відмовиться від бою, і дав зрозуміти команді, що якщо це станеться, то він завершить кар'єру.

Ми не хочемо, щоб це виглядало як пошук виправдань або ще щось. Якщо це можливо, ми б хотіли провести реванш", - сказав Клімас.