Хитров розкритикував Ломаченка за тактику в бою з Лопесом

Василь Ломаченко на бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з Теофімо Лопесом обрав не правильну тактику.

Про це заявив український середньоваговик Євген Хитров.

"Думаю, що команда Ломаченка обрала неправильну тактику на бій. Це війна, туди потрібно було йти, як на війну. Не думати про 12 раундах, а починати з першого тиснути Лопеса.

Рішення суддів? Ну враховуючи американський ринок, я не здивований. Але тут сміливо можна було давати нічию", - сказав Хитров.