В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів

Джерело - Чемпіон.

Після поразки Василя Ломаченка в України лишився один чемпіон світу з професійного боксу. Це Артем Далакян, який в лютому цього року в Києві провів черговий успішний захист свого титулу WBA (Всесвітня боксерська асоціація) у флайвейті (до 50,8 кг).

Ще в суботу українці володіли 4 чемпіонськими титулами, адже Ломаченко був чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Franchise. А на початку 2019 року в українських боксерів було 8 (!) чемпіонських поясів і Україна посідала по цьому показнику третє місце у неофіційному командному заліку. Поступаючись на той момент тільки США (19 чемпіонських поясів) та Мексиці (9). Та випереджаючи Великобританію (7). Далі йшли Росія, Японія й Філіппіни (по 4 пояси).

Для нашої країни напрочуд вдалим став 2018 рік, коли українські боксери здобули 6 (!) чемпіонських титулів.

Як це було

Відразу 3 чемпіонських титули у 2018 році зібрав Олександр Усик. 27 січня в Ризі українець у валідольному для своїх фанів бою переміг розділеним суддівським рішенням латвійця Майріса Бріедіса, додавши до WBO пояс WBC. 21 липня у Москві Усик декласував росіянина Марата Гассіева, вигравши у нього з розгромним рахунком (120-108 і двічі 119-109). Тобто, за версією одного судді українець переміг у всіх 12 раундах, на думку двох суддів, виграв по 11 раундів. Ця блискуча перемога дозволила Олександру забрати в свою чемпіонську колекцію ще два пояси - WBA і IBF. І звання абсолютного чемпіона світу разом з Кубком Мохаммеда Алі. 10 листопада в Манчестері в поєдинку з британцем Тоні Беллью Усик виставив на кін усі свої чотири чемпіонські титули. І відправив Тоні на пенсію, перемігши технічним нокаутом в сьомому раунді. Три гостьових поєдинки і три перемоги - відмінний результат!

В останньому місяці зими 2018 року у нас з'явився ще один чемпіон світу. 24 лютого в американському Інглвуді Артем Далакян переміг за очками (всі троє суддів поставили 118:109) американця Брайана Вілорія і завоював титул WBA. Після цього Артем провів два успішні захисти титулу в Києві, перемігши 17 червня таїландця Сірічаі Тайена, а 15 грудня Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки.

12 травня 2018 року в Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден Василь Ломаченко, який піднявся на категорію вище, технічним нокаутом в десятому раунді переміг венесуельця Хорхе Лінареса і завоював звання чемпіона світу WBA в легкій вазі (до 61,2 кг). 8 грудня після перемоги за очками над пуерторіканцем Хосе Педрасою українець додав до свого поясу WBA титул чемпіона світу WBO.

17 березня 2018 року Олександр Гвоздик в Нью-Йорку рішенням суддів переміг француза Мехді Амара і завоював титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Повноцінним же чемпіоном 31-річний Гвоздик став 1 грудня, коли в канадському Квебеку брутально нокаутував чинного чемпіона світу канадця Адоніса Стівенсона.

Сувора реальність

Пройшло два роки і Усик, Ломаченко та Гвоздик вже не чемпіони. Усик добровільно лишив свої чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті, коли піднявся в хевівейт. Гвоздик програв чемпіонський титул Артуру Бетербієву в об’єднувальному бою рік тому, а зараз прийшла черга Василя Ломаченка, який поступився Теофімо Лопесу.

В підсумку – у нас зараз один чемпіонський пояс. І це один з найгірших показників за останні 20 років. Повернутися на позиції початку 2019 року, коли у України було 8 чемпіонських поясів і третє місце в неофіційному командному заліку буде дуже важко. В найближчі пару років - майже неможливо.

Максим Розенко, Чемпіон