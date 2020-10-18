 В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко розгромно програв Лопесу у бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:49 30811 66
В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів
Сьогодні 16:20 565
Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 263
Лопес розповів про реванш з Ломаченком
Сьогодні 14:10 2676
Беломоіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи
Сьогодні 13:25 257
Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який виграв Ломаченко
Сьогодні 12:40 1452 1
Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 2602 1
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою
Сьогодні 11:30 1965
Арум не згоден з суддівськими записками - він вимагатиме не призначати на бої одного із суддів
Сьогодні 10:40 2469 1
Колишній чемпіон IBF: Ломаченко виграв бій! Боб Арум - гнида
Сьогодні 10:24 3186
Блоги
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою
ВІДЕО. Ломаченко - Лопес: огляд бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:30 1964
Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою
Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:58 926
Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком
Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:42 683
Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес
Без шансів для українця. Показали суддівські записки бою Ломаченко - Лопес Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:16 1292 2
Головні перемоги ще попереду. Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса
Головні перемоги ще попереду. Ломаченко прокоментував поразку від Лопеса Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:44 1461
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова
Де Пена забиває у ворота Руха після шикарної передачі Циганкова Андрій Твердохліб
Вчора 18:07 5714
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові
Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові Андрій Твердохліб
Вчора 17:31 9397 2
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог Андрій Твердохліб
Вчора 15:37 755 1
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів Андрій Твердохліб
16.10.2020 21:41 4659
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу
Боксер Узелков роздавав виборцям кашу від ОПЗЖ, поліція порушила кримінальну справу Valeriy Ruchka
16.10.2020 20:12 1541
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:39 Футбол Олександрія - Інгулець: стартові склади команд 75
16:28 Футбол У Рамоса не виявили серйозної травми 170
16:20 Бокс В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів 565
16:13 Футбол Крузейро виплатив Зорі 1,4 млн євро за Гомеса 210
15:56 Футбол Шеффілд Юнайтед та Фулгем не виявили сильнішого у 5 турі АПЛ 226
15:54 Футбол Львівські Карпати у більшості втратили перемогу над Чайкою у 7 турі Другої ліги 156
15:51 Футбол Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ 263
15:40 Футбол Гранада - Севілья 1:0. Огляд матчу 302
15:27 Футбол Сассуоло здобув неймовірну вольову перемогу над Болоньєю у 4 турі Серії А 434
15:10 Бокс Призначено дату бою Кроуфорд - Брук 467
14:55 Футбол Ейбар зіграв внічию з Осасуною у 6 турі Ла-Ліги 441
14:40 Футбол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:4. Огляд матчу 608
14:25 Футбол Мілан знову бажає продовжити контракт з Ібрагімовичем 659
14:10 Бокс Лопес розповів про реванш з Ломаченком 2676
14:00 Пряма трансляція Олімпік - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE 682
13:55 Бокс Журналіст: Ломаченко перетворився з гордості нації у головний предмет для хейту 1179 1
13:40 Футбол Манчестер Сіті - Арсенал 1:0. Огляд матчу 807
13:25 Велоспорт Беломоіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи 257
13:10 Футбол Яковенко очолив команду Першої ліги 955
12:56 Футбол Хетафе - Барселона 1:0. Огляд матчу 929
12:40 Бокс Лопес-старший: Я не бачив жодного раунду, який виграв Ломаченко 1452 1
12:25 Гандбол Раптово помер український арбітр, який судив фінал Ліги чемпіонів 2602 1
12:10 Футбол Реал - Кадіс 0:1. Огляд матчу 1170
11:55 Футбол Ханданович встановив рекорд Серії А 1044
11:40 Футбол Кротоне - Ювентус 1:1. Огляд матчу 1056

В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів

Сьогодні 16:20 565 0
В України лишився один чемпіон світу. А два роки тому було 8 поясів

Джерело - Чемпіон.

Після поразки Василя Ломаченка в України лишився один чемпіон світу з професійного боксу. Це Артем Далакян, який в лютому цього року  в Києві провів черговий успішний захист свого титулу WBA (Всесвітня боксерська асоціація) у флайвейті (до 50,8 кг).  

Ще в суботу українці володіли 4 чемпіонськими титулами, адже Ломаченко був чемпіоном за версіями WBA, WBO і WBC Franchise. А на початку 2019 року в українських боксерів було 8 (!) чемпіонських поясів і Україна посідала по цьому показнику третє місце у неофіційному командному заліку. Поступаючись на той момент тільки США (19 чемпіонських поясів) та Мексиці (9). Та випереджаючи Великобританію (7). Далі йшли Росія, Японія й Філіппіни (по 4 пояси). 

Для нашої країни напрочуд вдалим став 2018 рік, коли українські боксери здобули 6 (!) чемпіонських титулів.   

Як це було

Відразу 3 чемпіонських титули у 2018 році зібрав Олександр Усик. 27 січня в Ризі українець у валідольному для своїх фанів бою переміг розділеним суддівським рішенням латвійця Майріса Бріедіса, додавши до WBO пояс WBC. 21 липня у Москві Усик декласував росіянина Марата Гассіева, вигравши у нього з розгромним рахунком (120-108 і двічі 119-109). Тобто, за версією одного судді українець переміг у всіх 12 раундах, на думку двох суддів, виграв по 11 раундів. Ця блискуча перемога дозволила Олександру забрати в свою чемпіонську колекцію ще два пояси - WBA і IBF. І звання абсолютного чемпіона світу разом з Кубком Мохаммеда Алі. 10 листопада в Манчестері в поєдинку з британцем Тоні Беллью Усик виставив на кін усі свої чотири чемпіонські титули. І відправив Тоні на пенсію, перемігши технічним нокаутом в сьомому раунді. Три гостьових поєдинки і три перемоги - відмінний результат!

В останньому місяці зими 2018 року у нас з'явився ще один чемпіон світу. 24 лютого в американському Інглвуді Артем Далакян переміг за очками (всі троє суддів поставили 118:109) американця Брайана Вілорія і завоював титул WBA. Після цього Артем провів два успішні захисти титулу в Києві, перемігши 17 червня таїландця Сірічаі Тайена, а 15 грудня Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки.

12 травня 2018 року в Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден Василь Ломаченко, який піднявся на категорію вище, технічним нокаутом в десятому раунді переміг венесуельця Хорхе Лінареса і завоював звання чемпіона світу WBA в легкій вазі (до 61,2 кг). 8 грудня після перемоги за очками над пуерторіканцем Хосе Педрасою українець додав до свого поясу WBA титул чемпіона світу WBO.

17 березня 2018 року Олександр Гвоздик в Нью-Йорку рішенням суддів переміг француза Мехді Амара і завоював титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Повноцінним же чемпіоном 31-річний Гвоздик став 1 грудня, коли в канадському Квебеку брутально нокаутував чинного чемпіона світу канадця Адоніса Стівенсона.

Сувора реальність

Пройшло два роки і Усик, Ломаченко та Гвоздик вже не чемпіони. Усик добровільно лишив свої чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті, коли піднявся в хевівейт. Гвоздик програв чемпіонський титул Артуру Бетербієву в об’єднувальному бою рік тому,  а зараз прийшла черга Василя Ломаченка, який поступився Теофімо Лопесу. 

В підсумку – у нас зараз один чемпіонський пояс. І це один з найгірших показників за останні 20 років. Повернутися на позиції початку 2019 року, коли  у України було 8 чемпіонських поясів і третє місце в неофіційному командному заліку буде дуже важко. В найближчі пару років - майже неможливо.   

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()