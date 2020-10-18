Арум не згоден з суддівськими записками - він вимагатиме не призначати на бої одного із суддів

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум здивований рахунком від судді Джулі Ледермана після бою Василь Ломаченко - Теофімо Лопес.

Про це заявив сам промоутер.

"Лопес однозначно переміг. Особисто я нарахував сім раундів до п'яти на користь Лопеса. Окей, я можу зрозуміти вісім до чотирьох, така ймовірність є. Але не можна давати рахунок 11 до 1, і при цьому стверджувати, що ви дивилися бій. 9, 10 і 11 раунди навіть не були близькими. Я буду просити кожного бійця, який у мене є, щоб вони вимагали у комісії не призначати на їх бої Джулі Ледермана", - сказав Арум.