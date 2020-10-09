Бій Усик – Чісора відбудеться на Вемблі Арені

Визначилось місце бою Усик - Чісора

Бій між обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться в Лондоні на арені Вемблі Арені.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

Дана арена може вмістити 12,5 тисячі глядачів, однак через пандемію коронавируса промоутер Едді Гірн розраховує отримати дозвіл пустити на бій близько 1500 - 2000 уболівальників.

"Поки я планую все бої без глядачів. Мені не дуже подобається проводити поєдинки в великих аренах і бачити порожні місця всюди. Ми повинні проявити творчість до продакшену, але ми розраховуємо хоча б трохи заповнити трибуни. Сподіваюся, ми зможемо отримати дозвіл і довести уряду, що можемо зробити це безпечно. Після цього ми зможемо організувати і бій Джошуа з глядачами", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, Усик підписав контракт на бій з Чісорою.