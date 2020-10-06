Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (17-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Дереком Чісорою (32-9-0, 23 КО) в рейтинговому поєдинку надважкої ваги (+90,7).

Бій відбудеться 31 жовтня у Великій Британії. Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Megogo за технологією Pay-per-view (плати і дивись). Вартість перегляду трансляції у HD-якості - 49 грн. Для постійних абонентів знижка від 40 до 50%.

Сервіс Megogo став офіційним транслятором боїв під егідою компанії K2 Promotion, яку представляє Олександр Усик. Також Megogo є ексклюзивним транслятором боїв компанії Top Rank. Нагадаємо компанію Top Rank представляє інший зірковий український боксер Василь Ломаченко, який у об'єднавчому поєдинку 17 жовтня вийде в ринг проти американця Теофімо Лопеса.