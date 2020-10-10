Джерело - Трибуна.
Поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом буде одним з найкращих цього року.
Таку думку висловив український середньоваговик Євген Хитров.
"Я не великий експерт в прогнозах, але мені здається цей бій не триватиме більше 9-10 раундів. Для Васі це занадто принциповий поєдинок, занадто багато було сказано зайвого", - зявив боксер.
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"Тому, як тільки Вася відчує Лопеса, в наступному раунді все і закінчиться. Але цей бій буде одним з найкращих цього року", - сказав Хитров.
Раніше Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.