Для українця це дуже принциповий бій

Джерело - Трибуна.

Поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом буде одним з найкращих цього року.

Таку думку висловив український середньоваговик Євген Хитров.

"Я не великий експерт в прогнозах, але мені здається цей бій не триватиме більше 9-10 раундів. Для Васі це занадто принциповий поєдинок, занадто багато було сказано зайвого", - зявив боксер.

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"Тому, як тільки Вася відчує Лопеса, в наступному раунді все і закінчиться. Але цей бій буде одним з найкращих цього року", - сказав Хитров.

Раніше Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.