Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса

У американського боксера Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО) високий боксерський IQ.

Про це розповів чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC Franchise, WBO, WBA Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Він чудовий панчер з відмінним боксерським IQ, і він молодший. Але кількість боїв у нас однакове. У мене великий досвід 12-раундовий боїв, так що подивимося, як протримається Теофімо.

Я почав дивитися його бої і аналізувати його. Я побачив боксерський інтелект Лопеса, він добре розуміє, що йому потрібно робити і добре відчуває суперника. Буде цікавий бій", - відзначив Ломаченко.