Вайт: Поб'ю Повєткіна дев'ять раз з десяти

Джерело - BoxingScene.
Суперваговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) є сильнішим за росіянина Александра Повєткіну (36-2-1, 25 КО).
Про це заявив сам британський боксер.
"Я не шукаю виправдань. Моя команда зробила те, що повинна була. Вони вивели мене на бій в хорошій формі і без травм. Я добре боксував, вигравав раунди, я бився з одними з кращих суперників. Я змушував його промахуватися і пропускати, але так буває іноді. Це бокс, ти можеш виграти 11 з половиною раундів, але тебе зупинять останні 10 секунд.
Дякую Повєткіну за чесну гру, але я вважаю, що поб'ю його дев'ять разів з десяти", - сказав Вайт.
Відзначимо, що реванш між Повєткіним і Вайтом пройде 21 листопада.
Нагадаємо, Повєткін вимагатиме бій з Ф’юрі після перемоги над Вайтом.
Раніше Хей розповів, як Вайт може перемогти Повєткіна.