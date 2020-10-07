Вайт: Поб'ю Повєткіна дев'ять раз з десяти

Суперваговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) є сильнішим за росіянина Александра Повєткіну (36-2-1, 25 КО).

Про це заявив сам британський боксер.

"Я не шукаю виправдань. Моя команда зробила те, що повинна була. Вони вивели мене на бій в хорошій формі і без травм. Я добре боксував, вигравав раунди, я бився з одними з кращих суперників. Я змушував його промахуватися і пропускати, але так буває іноді. Це бокс, ти можеш виграти 11 з половиною раундів, але тебе зупинять останні 10 секунд.

Дякую Повєткіну за чесну гру, але я вважаю, що поб'ю його дев'ять разів з десяти", - сказав Вайт.