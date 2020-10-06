Медіасервіс MEGOGO розпочав співпрацю із промоутерською компанією K2 Promotions Ukraine, заснованою братами Кличко.

Про це розповів генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"Наша співпраця – це новий щабель у розвитку вітчизняного професіонального боксу, який сьогодні й так доволі стрімко прогресує, завдяки високим досягненням наших боксерів на світовому ринзі.

Окрім значного збільшення кількості шоу, ми також і розширимо географію боксерських вечорів, покривши найбільші міста України. Такий крок дасть можливість залучити в команду нових перспективних боксерів.

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Головними вигодонабувачами такої співпраці стануть українські уболівальники, адже окрім примноження кількості шоу, ми плануємо принципово підвищити і якість наших івентів. Тож тримаємо курс на появу гідних спадкоємців Кличків, Гвоздика, Берінчика, Усика, Ломаченка та інших зірок українського боксу", – розповів Красюк.