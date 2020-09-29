Джерело - xsport.ua.
Український боксер середнього дивізіону Сергій Дерев'янченко бажає спуститься на вагову категорію нижче, і продовжити свої виступи у першій середній вазі.
Про це повідомляє The Athletic.
Відзначимо, що Дерев'янченко три рази претендував на пояс чемпіона світу у середньому дивізіоні, але всі спроби 34-річного боксера були невдалими.
Нагадаємо, напередодні українець в титульному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів чемпіону світу за версією WBC Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО).