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Дерев'янченко може продовжити кар'єру у першій середній вазі

Вчора 22:10 384 0
Українець спуститься на вагову категорію нижче
Дерев'янченко може продовжити кар'єру у першій середній вазі
#Чарло, #Дерев'янченко

Джерело - xsport.ua.

Український боксер середнього дивізіону Сергій Дерев'янченко бажає спуститься на вагову категорію нижче, і продовжити свої виступи у першій середній вазі.

Про це повідомляє The Athletic.

Відзначимо, що Дерев'янченко три рази претендував на пояс чемпіона світу у середньому дивізіоні, але всі спроби 34-річного боксера були невдалими.

Нагадаємо, напередодні українець  в титульному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів чемпіону світу за версією WBC Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО).

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