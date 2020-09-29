Лопес хоче повторити досягнення Тайсона

Джерело - espreso.tv.
Теофімо Лопес пообіцяв повторити досягнення Майка Тайсона та потрапити до Міжнародної зали боксерської слави у 23 роки.
Про це розповів сам боксер.
"Я поставив собі за мету стати абсолютним чемпіоном світу. І до неї залишився лише один крок. Мета потрапити до Міжнародної зали боксерської слави? Так, і зроблю це в 23 роки, як зробив Майк Тайсон. Точно знаю, що перемога над Ломаченком автоматично є моїм вхідним квитком туди", - переконаний Лопес.
Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса.