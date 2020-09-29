Лопес хоче повторити досягнення Тайсона

Теофімо Лопес пообіцяв повторити досягнення Майка Тайсона та потрапити до Міжнародної зали боксерської слави у 23 роки.

Про це розповів сам боксер.

"Я поставив собі за мету стати абсолютним чемпіоном світу. І до неї залишився лише один крок. Мета потрапити до Міжнародної зали боксерської слави? Так, і зроблю це в 23 роки, як зробив Майк Тайсон. Точно знаю, що перемога над Ломаченком автоматично є моїм вхідним квитком туди", - переконаний Лопес.