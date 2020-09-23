Екссупернику Віталія Кличка хочеться великого бою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс запропонував свою кандидатуру, якщо Ройс Джонс відмовиться від бою з Майком Тайсоном.

Про це заявив сам Бріггс.

"Кажуть, у чемпіона є сумніви. Відзнач мене, чемп! Я теж з Бранусвілла. Ніколи не бігав і ніколи не буду. Вперед, чемп!", - заявив 48-річний Бріггс.

8-раундовий виставковий бій між Роєм Джонсом-молодшим і Майком Тайсоном мав відбутися 12 вересня в Каліфорнії, але пізніше поєдинок перенесли на 28 листопада.

Джонс в одному з недавніх інтерв'ю заявив, що зробив помилку, погодившись вийти на один ринг з 51-річним Тайсоном.

Бріггс востаннє виходив на ринг у 2016 році, в той час, як Тайсон завершив кар'єру 15 років тому.