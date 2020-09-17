Джонс: Здійснив помилку, погодившись на бій з Тайсоном

Рой Джонс-молодший не радий, що проведе виставковий бій з Майком Тайсоном 28 листопада.

Про це заявив сам Джонс.

"Він як і раніше Майк Тайсон, він як і раніше один з найсильніших і вибухонебезпечних людей, які коли-небудь виходили на ринг. Я зробив помилку, зв'язавшись з ним.

Коли прийде час битися, то ми будемо битися. Якщо доведеться кусатися, то ми будемо кусатися. Що б не сталося - це станеться.

Він збирається влаштувати вибух в першому раунді - не я. Я теж здатний на це, але Тайсон відомий великою кількістю нокаутів у першому раунді", - зазначив Джонс.