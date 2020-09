Британський суперваговик допомагає Усику у підготовці до бою з Чісорою

У тренувальному таборі українця Олександр Усик, який розташований в Києві, присутній 28-річний суперваговик Дейв Аллен.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до бою проти Дерека Чісори. Британець допомагає Усику готуватися до бою проти його співвітчизника.

😈 @usykaa has drafted in Dave Allen for some sparring out in Kiev 🇺🇦



First session complete today 🦏 pic.twitter.com/yTp8mrb7qX