Британський суперваговик допомагає Усику у підготовці до бою з Чісорою

Українець користується послугами співвітчизника Дерека

Джерело - Чемпіон.

У тренувальному таборі українця Олександр Усик, який розташований в Києві, присутній 28-річний суперваговик Дейв Аллен.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до бою проти Дерека Чісори. Британець допомагає Усику готуватися до бою проти його співвітчизника.

😈 @usykaa has drafted in Dave Allen for some sparring out in Kiev 🇺🇦



First session complete today 🦏 pic.twitter.com/yTp8mrb7qX — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 21, 2020

Відзначимо, що на рахунку Аллена 25 боїв на професійному рингу, в яких він здобув 18 перемог.

Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.