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Британський суперваговик допомагає Усику у підготовці до бою з Чісорою

Сьогодні 10:25 367 0
Українець користується послугами співвітчизника Дерека
Британський суперваговик допомагає Усику у підготовці до бою з Чісорою
#Усик, #Чісора

Джерело - Чемпіон.

У тренувальному таборі українця Олександр Усик, який розташований в Києві, присутній 28-річний суперваговик Дейв Аллен. 

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик продовжує готуватися до бою проти Дерека Чісори. Британець допомагає Усику готуватися до бою проти його співвітчизника. 

Відзначимо, що на рахунку Аллена 25 боїв на професійному рингу, в яких він здобув 18 перемог.

Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.

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